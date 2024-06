Ticiane Pinheiro mostra bastidores de encontro especial com Adriane Galisteu

Reencontro histórico! Ao lado de Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro revelou imagens da participação de Adriane Galisteu no 'Hoje em Dia'

A apresentadora Ticiane Pinheiro dividiu com os internautas os bastidores de um encontro bastante especial no palco do programa 'Hoje em Dia', da Record TV. Nas redes sociais, a comunicadora mostrou registros de Adriane Galisteu, convidada da atração, junto com Ana Hickmann e Celso Zucatelli.

Adriane esteve no programa na última terça-feira, 18, para participar do quadro 'Você e o Doutor'. Através dos stories de seu Instagram oficial, Ticiane publicou uma foto belíssima das três apresentadoras loiras reunidas.

Esbanjando beleza, a comandante do reality show rural 'A Fazenda' apostou em um longo vestido vermelho fendado e sapatos de salto alto combinando com o look. Na foto publicada, Ticiane Pinheiro, Adriane Galisteu e Ana Hickmann surgiram sorridentes enquanto posavam para a câmera.

"Dia de visita especial no Hoje em Dia", escreveu a esposa do jornalista César Tralli na legenda. Encantados com o reencontro histórico, diversos seguidores deixaram mensagens carinhosas ao trio de apresentadoras.

"Lindas e muito talentosas", elogiou uma. "Uau! Ela combina pra trabalhar com vocês", declarou outra. "Maravilhosas! Três Gatas da TV brasileira", declarou uma terceira. "Difícil é saber quem é a mais bonita!", se encantou mais uma.

Confira as publicações:

Adriane Galisteu nos bastidores do Hoje em Dia - Fotos: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ticiane Pinheiro mostra álbum de festa de 15 anos

Nesta terça-feira, 18, Ticiane Pinheiro impressionou os seguidores ao abrir o álbum de sua festa de 15 anos. O que chamou a atenção foi a forte semelhança com a filha Rafaella Justus, que completa a mesma idade neste ano.

Nos preparativos para o evento da filha, fruto da relação com Roberto Justus, a apresentadora relembrou a fase debutante. "Estava mostrando meu álbum de 15 anos para a Rafa. Olha que graça! Minha festa foi em [19]91, 16 de junho de 91", iniciou Tici, como é chamada pelos fãs.

As fotos da apresentadora na adolescência, quando era morena e usava franjinha, surpreenderam pela semelhança com a primogênita, que completa 15 anos no dia 21 de julho; confira mais detalhes!