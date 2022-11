Ticiane Pinheiro fala sobre se relacionar com alguém de outra emissora

Apresentadora Ticiane Pinheiro, da Record, é casada com o jornalista Cesar Tralli, da Rede Globo

CARAS Digital Publicado em 08/11/2022, às 21h12

Em entrevista para Otaviano Costa, no UOLditório, a apresentadora Ticiane Pinheiro (46) contou como é ser casada com um colega de profissão, mas que não atua na mesma emissora que ela, visto que seu marido Cesar Tralli (51), é da Rede Globo, enquanto ela, da Record TV.

"A gente já está há oito anos juntos, vamos fazer cinco anos de casados agora em dezembro", contou, feliz. “Eu fico me perguntando: como será o casamento entre duas 'TVs brasileiras'?", questiona Otaviano Costa.

"Ele sai de casa às oito da manhã e chega às 20h30, porque além do 'Jornal Hoje' ele faz GloboNews. E eu trabalho pela manhã e à tarde faço minhas coisas de campanha, publicidade", explicou Ticiane, contando como o cotidiano dos dois é corrido.

“A gente acaba se encontrando pra falar de família, de coisas boas, de viagens. Então dá certo namorar alguém de outra emissora. O segredo é não misturar as estações, ou, no caso, emissoras. A gente não fala de trabalho. A não ser que seja uma bomba. Aí ele me conta. E se me conta, já vai parar no grupo das minhas amigas”, revela a apresentadora do Hoje em Dia.

Veja a entrevista de Ticiane Pinheiro para Otaviano Costa na íntegra:



Ticiane Pinheiro mostra apoio a Roberto Justus após empresário revelar câncer na bexiga

O empresário Roberto Justus (67) contou neste domingo, 06, em um vídeo publicado em sua rede social que descobriu um tumor na bexiga. Após revelar detalhes de como descobriu o câncer e como fará o tratamento, o apresentador recebeu grande apoio dos internautas.

Nos comentários da publicação, o pai de Rafaella Justus (13) recebeu apoio da ex-mulher, a apresentadora Ticiane Pinheiro, que escreveu um recado encorajador para ele. "Já DEUS CERTO. sabe que estaremos sempre aqui torcendo por você e pela sua cura", falou a loira.