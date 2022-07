Ticiane Pinheiro encanta ao mostrar vídeo com barrigão de grávida

Apresentadora Ticiane Pinheiro encantou ao relembrar vídeo de quando estava grávida da filha caçula

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 07h28

A apresentadora Ticiane Pinheiro (45) encantou nesta quinta-feira, 28, ao fazer um tbt bem especial envolvendo as filhas, Rafaella Justus (13) e Manuella (3).

Grávida da caçula, a esposa de César Tralli (51) apareceu deitada na cama de seu quarto ao lado da herdeira mais velha e brincando sobre como elas conversavam. Na época, Rafinha estava com 10 anos e falava com Manuella na barriga de uma forma criativa, pela boca da mãe.

"Um #tbt lindo da Rafa conversando com a Manu ainda na minha barriga", resgatou Ticiane Pinheiro a lembrança marcante.

Ao mostrar o vídeo fofo com as filhas, a apresentadora do Hoje Em Dia logo recebeu uma chuva de comentários na publicação. "Que momento fofo", admiraram os internautas. "Que amor", escreveram outros.

Ticiane Pinheiro celebra aniversário da filha caçula Manuella com grande festa

No início do mês, Ticiane Pinheiro e César Tralli celebraram o aniversário de três anos da filha Manuella. Com um festão temático cheio detalhes delicados, o casal recebeu amigos e familiares em um buffet de São Paulo. Ainda em sua rede social, a apresentadora impressionou ao mostrar que a herdeira mais nova teve vários looks para o evento.

Na última semana, Rafaella Justus também fez aniversário da ganhou uma festa especial para os 13 anos, em Miami, na Flórida. A influenciadora digital Ana Paula Siebert, madrasta da garota, mostrou as fotos da decoração da mesa do bolo. A família organizou um evento com o tema de flamingo, com bexigas na cor rosa, vasos com flores e bolo decorado.

Na rede social, Ticiane Pinheiro fez uma homenagem para a adolescente: "Rafaaaaaa, chegou seu dia! Há 13 anos eu descobri a magia de ser mãe, o amor incondicional a alegria de viver. Você trouxe para minha vida muito mais cor e brilho. Quantos momentos maravilhosos vivemos e ainda vamos viver! Quero você sempre ao meu lado, minha companheira de vida! Que seu novo ano seja com muita saúde, muitas realizações e que você continue essa menina encantadora que conquista todos a sua volta! Te amo absurdamente e estarei ao seu lado para tudo. Viva você! Feliz aniversário! Saudades e volte logo para a gente comemorar juntas".

