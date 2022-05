Ticiane Pinheiro e Rodrigo Faro surgem juntos em bastidores do 'Canta Comigo Teen': ''Gravando com ele''

Ticiane Pinheiro e Rodrigo Faro mostraram um momento especial que viveram nos bastidores do Canta Comigo Teen

Nesta segunda-feira, 9, Ticiane Pinheiro (45) decidiu usar suas redes sociais para exibir um pouco dos bastidores da gravação do Canta Comigo Teen, ao lado de Rodrigo Faro (48).

A apresentadora publicou um clique onde ela aparece no camarim, coladinha com o amigo, enquanto eles se arrumavam e usavam looks pretos estilosos.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "Gravando 'Canta Comigo Teen' com ele".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Sou fã de vocês dois!", escreveu outro. "Boa temporada pra vocês!", desejou ainda um terceiro.

Ticiane Pinheiro e Ana Hickmann esbanjam gingado ao dançarem juntas

Recentemente, Tici esbanjou seu gingado na web, ao mostrar outro bastidor de um programa, dessa vez ao lado de Ana Hickmann (41).

A dupla publicou um vídeo onde elas aparecem juntinhas reproduzindo a coreografia do momento ao som de Desenrola Bate Joga de Ladinho.

"Amigas para todos os momentos! Quando estamos juntas é só alegria", escreveram elas na legenda do post em questão.

