Ticiane Pinheiro e esposa de Faustão esbanjam boa forma em dia no clube

Apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou fotos de dia no clube com as amigas e chamou a atenção ao exibir boa forma ao lado de Luciana Cardoso

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 11h25

Ticiane Pinheiro mostra dia no clube com as amigas - Reprodução/Instagram