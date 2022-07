Ticiane Pinheiro celebra a nova temporada do 'Canta Comigo Teen'

Ticiane Pinheiro revela que está empolgada para a estreia da terceira temporada do Canta Comigo Teen, da Record TV: 'Tem a capacidade de me emocionar'

A apresentadora Ticiane Pinheiro está animada com a terceira temporada do reality musical Canta Comigo Teen, da Record TV, que estreia no próximo domingo, 3. Tanto que ela contou sobre a emoção que sente ao acompanhar a evolução dos participantes ao longo da temporada.

"O ‘Canta Comigo Teen’ tem a capacidade de me emocionar, arrancar gargalhada e me enriquecer como ser humano. É muito gratificante poder acompanhar e, de certa forma, contribuir para o sonho dessas crianças e adolescentes. Eu acabo resgatando a minha infância, meu sonho de ser cantora. E por ser mãe, me solidarizo muito com todas elas, é lindo demais ver todo talento e determinação delas. O que posso adiantar é que a nova temporada vai muito além dos participantes se tornarem cantores", afirmou.

O Canta Comigo Teen é comandado por Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro desde 2020. A atração traz jovens artistas, entre 9 e 16 anos, em uma competição com apresentações individuais ou em grupo. Os jovens precisam empolgar os 100 jurados da atração. Quanto mais jurados apoiarem os artistas, mais pontos eles acumulam. O vencedor da temporada vai ganhar o prêmio de R$ 200 mil.

Neste ano, o time de jurados conta com alguns artistas conhecidos do público, como: Li Martins, do grupo Rouge, Gilliard e Leo Von, filho de Ronnie Von; o ex-Trem da Alegria Juninho Bill; os rappers Thaíde e Helião; os atores Cinthia Cruz e Nicholas Torres, a coreógrafa Fernanda Chamma e as jovens atrizes Lorena Tucci e Giulia Garcia, que, junto com Cinthia, participaram da novela Chiquititas, e Aysha Benelli, que, junto com Nicholas, atuou em Carrossel.

Férias de Ticiane Pinheiro com a família

A apresentadora Ticiane Pinheiro aproveitou o período de férias da TV nos últimos dias para viajar com a família para o nordeste. Nas redes sociais, ela compartilhou várias fotos com as filhas, Rafaella e Manuella, e o marido, o jornalista Cesar Tralli. Confira:

