Ticiane Pinheiro apoia Ana Hickmann: 'Maiores medos'

Após anúncio de separação e mais, Ticiane Pinheiro apoia Ana Hickmann e posta fotos com a amiga no trabalho fazendo reflexão

A apresentadora Ticiane Pinheiro mostrou apoio mais uma vez para Ana Hickmann, sua colega de trabalho e amiga da intimidade. Nesta quarta-feira, 13, a esposa de César Tralli postou fotos com a modelo e fez uma reflexão.

Bem unidas, as loiras apareceram grudadinhas nos registros e a herdeira de Helô Pinheiro usou os registros para falar sobre anseios e possibilidade de conquistar novas coisas. Vivendo um novo momento em sua vida, Ana Hickmann teve a legenda direcionada para ela.

"Os nossos maiores medos também podem ser nossos maiores impulsos para novas conquistas". Estamos juntas sempre @ahickmann", falou Ticiane Pinheiro, mostrando apoio para a amiga que acabou de se separar e está passando por dificuldades.

Ainda nesta manhã de quarta-feira, 13, Ana Hickmann fez um desabafo sobre sua vida estar sendo vasculhada. "Sabe uma coisa que eu estou tendo noção? É que a agressão pode continuar depois que você tira o seu agressor de dentro da sua casa. Eu estou falando de agressão psicológica, emocional, tortura, que é o que continua acontecendo comigo. Cada dia que passa, eu recebo uma novidade, uma nova bordoada da vida e de coisas que o meu ex-marido criou. E o mais incrível é que todas essas instituições e pessoas com quem ele fez negócio e que eu não tinha conhecimento, agora estão descobrindo o meu nome e o meu telefone”, disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ticiane Pinheiro 🅰️+ (@ticipinheiro)

Ana Hickmann fala sobre a vida após a separação

A apresentadora Ana Hickmann apareceu nas redes sociais neste domingo, 10, para refletir sobre a nova fase em sua vida após o fim do casamento com o empresário Alexandre Correa e de denunciar o ex-marido. Ela abriu uma caixinha de perguntas dos fãs e abriu seu coração.

Na primeira pergunta, um fã perguntou sobre como está o coração dela neste momento e a comunicadora contou que está triste, mas se mantém forte pelo filho, Alexandre. "O coração está muito triste. Eu diria até totalmente partido. É muito difícil a gente enfrentar tantos problemas, tantos desafios, tantas avalanche de sentimentos, de coisas difíceis e manter a cabeça de pé, se manter erguida… Mas, se eu não fizer isso, quem vai fazer pelo meu filho? Quem vai estar lá por ele? Eu, nesse momento, apesar de toda a tristeza, de toda a dor, eu não tenho direito de parar para chorar. Eu tenho outras coisas que preciso fazer, principalmente ficar bem”, disse ela.

E completou sobre a maternidade. "Quem é mãe vai me entender. A gente pode estar um caco por dentro, mas, aqui fora, por nossos filhos, a gente sempre vai estar bem, vai estar forte. A gente, como mãe, não tem esse direito de demonstrar fraqueza. Se eu ficar triste, se eu ficar fraca, ele vai refletir igual. E eu quero meu menino bem, eu quero meu menino forte”.

Logo depois, outro fã quis saber se ela está se sentindo mais segura e ela confirmou. "O primeiro passo para demonstrar segurança é denunciar uma relação abusiva. O primeiro passo para você mostrar força é denunciar um relacionamento abusivo. E quando a gente fala de um abuso, de maus tratos, eu não estou falando apenas da parte física, porque a parte física é praticamente a gota d’água, o ponto final de tudo, porque começa muito antes. E eu, hoje, posso dizer que eu demorei muito para ter essa segurança, demorei muito para ter essa coragem por inúmeros motivos, que eu ainda quero abrir meu coração e quero contar para vocês e acredito que muita gente vai se identificar. Mas, sim, hoje, eu me sinto mais segura e essa segurança está me ajudando demais a seguir adiante”, afirmou.

Por fim, Ana contou que está se sentindo mais leve e livre, mas a felicidade ainda é algo que quer alcançar. "Com certeza eu me sinto mais leve, eu me sinto livre e isso ajuda demais. Mas feliz? Isso ainda vai demorar um pouco para acontecer, mas eu estou lutando pela minha felicidade. Isso é o que importa”, comentou.