Tiago Abravanel dá opinião sincera sobre mudanças na grade do SBT: “Até agora”

Tiago Abravanel surpreende revelar suas opiniões sobre as mudanças na programação após a saída de Eliana e fala sobre retornar ao SBT

Na última terça-feira, 9, Tiago Abravanel surpreendeu ao compartilhar suas opiniões sinceras sobre as mudanças na grade do SBT após a saída de Eliana. Herdeiro da emissora, o ator e apresentador revelou que não recebeu nenhum convite para retornar ao canal, mas sugeriu que suas tias deveriam considerá-lo para futuros projetos.

Em entrevista no programa Sem Censura, apresentado por Cissa Guimarães e Milton Cunha na TV Brasil, Tiago foi questionado sobre a possibilidade de retornar aos negócios da família: “E rola uma conversa de você ter um programa no SBT?”, disse o comunicador. Abravanel foi sincero: “Se rolar, você me avisa? Porque até agora”, ele ironizou.

“Agora é a hora, tá mudando a programação”, Cissa lembrou que o canal passou por uma grande reformulação após o fim do contrato com Eliana. Mesmo assim, Tiago reforçou que não recebeu nenhum convite e deu um conselho sincero para suas tias: “Será, Brasil? Vamos ver! Fica a dica aí ou não, né? Não sei”, ele falou sobre seu retorno.

Vale lembrar que recentemente, Tiago também surpreendeu ao quebrar o silêncio diante das especulações de que Silvio Santos teria 'vergonha' dele. O neto do apresentador do SBT ainda entregou detalhes sobre como é seu relacionamento com o avô e esclareceu o motivo por trás da suposta distância entre eles.

Durante sua participação no Podcast ‘Cara a Cara’, Tiago afirmou que o apresentador nunca se opôs à sua orientação sexual e tampouco tem vergonha. No entanto, ele esclareceu que a família não é muito próxima e explicou que grande parte disso se deu pelo fato de o avô estar sempre trabalhando, o que pode, de fato, ter causado um distanciamento.

“Falam assim 'nossa, o Silvio Santos deve ter vergonha de ter um neto desses'. Aí te pergunto: 'o que será que o Silvio Santos deve ter pelo Tiago Abravanel?' Então, nem o Tiago Abravanel sabe direito, porque a nossa proximidade não é tanto a ponto de eu saber o que ele gosta em mim e o que ele não gosta em mim”, Abravanel falou sobre o relacionamento com o avô.

Mãe de Tiago Abravanel lamenta críticas ao filho:

Cintia Abravanel, mãe de Tiago Abravanel, afirmou ter ficado incomodada com os julgamentos que o filho sofreu durante o BBB 22. Em participação no PODCAST CARAS, ela soltou o verbo e relembrou como foi acompanhar o período que o ator esteve confinado no reality da TV Globo: "Foi muito legal vê-lo junto com os homens, porque a vida feminina sempre foi muito presente nele", iniciou.