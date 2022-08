Thiaguinho manda recado para a ex-mulher e a atual namorada no Mais Você

Thiaguinho surpreende ao falar de Fernanda Souza e Carol Peixinho em entrevista na TV

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 12h51

O cantor Thiaguinho agitou as redes sociais ao mandar recados para a ex-mulher, Fernanda Souza, e a atual namorada, Carol Peixinho, em participação no programa Mais Você, da Globo. Durante a entrevista com Ana Maria Braga, eles relembraram que foram juntos a um jogo de futebol e Angélica e Luciano Huck estavam com eles. Assim, Thiaguinho mandou um beijo para eles e para a ex-mulher.

“Um beijo pra Angélica, pro Luciano e pra Fernanda”, disse ele. Pouco depois, ele também mandou um beijo para a atual namorada. “Quero mandar um beijo pra Carol também. Ela é uma pessoa muito importante para mim”, declarou.

Durante a conversa, Thiaguinho também contou que é reservado quando o assunto é a sua vida pessoal. “Sou reservado. Sempre fui muito quieto, apesar de viver da música. Na minha vida, sou mais quietinho”, declarou.

Especial de Thiaguinho vai ao ar nesta quarta-feira, 10

Na noite desta quarta-feira, 10, a Globo vai exibir um programa especial para celebrar os 20 anos de carreira do cantor Thiaguinho. O documentário vai acompanhar a trajetória de Thiaguinho na música, desde a sua participação no programa Fama, de 2002, até hoje em dia.

"O programa marca o retorno do ‘Som Brasil’, título que marcou a TV brasileira com conteúdos musicais, mas que chega num novo formato: uma antologia de especiais que reverenciam a música nacional. A produção é da equipe do ‘Conversa com Bial’, formada por profissionais múltiplos, e especialistas em conteúdos imersivos, em que tudo será novidade, desde a forma como a trajetória de Thiaguinho é contada, a partir de relatos inéditos, até o conceito em que o especial é concebido. À medida em que Pedro Bial conduz as entrevistas com o cantor, o público é levado para uma experiência de bastidor de um programa de TV, passeando por cenários que se transformam e figuram cada parte da história", informou a emissora.

