Thiago Fragoso relembra participação no 'The Masked Singer BR': "Amei cada segundo"

CARAS Digital Publicado em 05/05/2022, às 21h01

Thiago Fragoso(40) aproveitou o dia de TBT para relembrar sua participação na segunda temporada do The Masked Singer Brasil, em que ficou em segundo lugar.

O ator, que estava fantasiado de Camaleão, dividiu com os seguidores das redes sociais algumas fotos dos bastidores do programa e falou sobre como foi incrível fazer parte do reality.

"O #tbt de hoje é desse programa fantástico e inusitado que eu tive o prazer de participar @maskedsingerbr!", contou o artista.

Fragoso, então, explicou as sequências das fotos que postou no Instagram. "Essa primeira foto é do estado em que eu saia quando acabava o show... Empapado de suor, exausto e feliz. Nas outras é o ritual de espera nosso de todo dia... Foi um trabalhão, mas amei cada segundo", declarou ele.

O ator também quis saber quanto tempo os fãs levaram para descobrir que ele era o mascarado. "Agora duas perguntas: alguém tinha alguma dúvida de que eu era o Camaleão? Quanto tempo você demorou pra descobrir que era eu?", finalizou.

Nos comentários, os internautas responderam a pergunta de Thiago. "Na entrevista, serve? Quando veveta mostrou a arara de camisas!", contou a atriz Giulia Gayoso. "Desde a primeira apresentação eu já sabia que era você", afirmou uma seguidora. "Ahh que demais poder ver esse Camaleão que a cada domingo nos encantava... Certeza mesmo tive quando você tocou piano... Muito talento", revelou uma fã.

Vale lembrar que David Junior (36) se consagrou o grande campeão da segunda temporada do The Masked Singer Brasil. O ator estava fantasiado de Dragão e na grande final encantou o público ao cantar Amazing Grace.

Confira as fotos dos bastidores do Camaleão no 'The Masked Singer BR':