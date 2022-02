Thais Fersoza relembra comemoração de 10 anos de casada com Michel Teló

Após completar 10 anos de casada, Thais Fersoza se declara para o marido, Michel Teló

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 12h02

Thais Fersoza (37) iniciou esta segunda-feira, 21, com uma declaração de amor para o marido, Michel Teló (41), através das redes sociais.

No perfil do Instagram, a atriz compartilhou registros da comemoração de 10 anos de casados e comentou sobre o crescimento da família.

"Começando a semana com essas lembranças lindas de um dia muito especial pra nós… 10 anos.. e quando a gente menos esperava.. Deus tinha um plano perfeito!", escreveu ela.

Na sequência, a mãe de Melinda (5) e Teodoro (4) falou sobre a trajetória do casal. "Nos colocou no caminho um do outro e de um esbarrão, nos encontramos, nos apaixonamos e começamos nossa história.. que benção! Desse dia sonhos se realizaram.. nossos filhos, nossa família, uma amor pra vida toda e muita parceria..", completou.

E por fim, transbordou amor pelo maridão: "Te amo @micheltelo que venham mtos e mtos 10 anos juntos…", concluiu.

CONFIRA A DECLARAÇÃO DE THAIS FERSOZA