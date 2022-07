Thaila Ayala revela paladar inusitado e surpreende colegas no 'Que História É Essa, Porchat?'

Atriz Thaila Ayala conta sobre uma de suas comidas favoritas e deixa Leandro Lima e Eliezer chocados no 'Que História É Essa, Porchat?'

CARAS Digital Publicado em 21/07/2022, às 08h25

A atriz Thaila Ayala (36) surpreendeu colegas ao fazer uma revelação um tanto quanto inusitada sobre seu paladar no Que História É Essa, Porchat?.

A esposa de Renato Góes (35) e mãe do pequeno Francisco, de 7 meses, foi convidada do programa exibido na noite de quarta-feira, 20, na TV Globo, ao lado do ator Leandro Lima (40), o Levi da novela das nove, Pantanal, e o ex-BBB Eliezer (32), affair de Viih Tube (21).

Questionada pelo apresentador Fábio Porchat (39) sobre o que "não poderia faltar no céu", ela impressionou ao contar uma de suas comidas favoritas. Eli apostou em brigadeiro de colher. Já Leandro, falou piseiro.

"Eu ia falar forró, mas como você já apostou no piseiro, também vou falar de comida: miojo e mortadela. Se tiver miojo e mortadela, me leva para o céu, o inferno, para onde for”, disse ela.

Os convidados e o comandante da atração não esconderam o espanto com a revelação: “Eu acho que não como miojo, sei lá, desde quando eu nasci!”, declarou o ator.

Durante o programa, Thaila ainda divertiu o público ao recordar uma situação constrangedora em encontro traumático com macacos durante viagem para a Tailândia. "Aí estamos lá no primeiro dia, vendo os macaquinhos de longe. Aí já no quinto, sexto dia de viagem veio um bando [de macacos], eu falei 'acho que esse é marrom, né'. Questão de segundo os macaquinhos estavam roubando tudo, aí veio o grandão, enquanto todos os outros que trabalhavam para ele, porque o grandão não fez nada, só saiu da árvore, foi pelo telhado me mirando", falou.

Thaila Ayala se derrete ao mostrar o filho todo estiloso

O pequeno Francisco esbanjou fofura ao surgir usando um look estiloso, uma camisa regata e uma bermuda com estampa de abacaxi. O bebê foi flagrado pela mamãe dando um belo sorriso, já nas outras fotos, o menino está mais sério. "Não Dá!!! Tem dias que é difícil não esmagar essa criaturinha!", babou ela.

