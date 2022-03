Thaila Ayala encontra cobra no quintal de casa após festa de estreia de 'Pantanal'

Esposa de Renato Góes, Thaila Ayala flagrou uma cobra no quintal de sua casa ao chegar da festa de 'Pantanal' e brincou com personagem da trama

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 08h05

O casal Thaila Ayala (35) e Renato Góes (35) teve uma surpresa ao chegar em casa após festa de estreia de Pantanal!

A atriz revelou que levou um susto ao encontrar uma cobra no quintal quando voltou do evento com o marido, que dá vida a Zé Leôncio no remake da trama escrita por Benedito Ruy Barbosa e adaptada por Bruno Luperi, na noite de segunda-feira, 28.

Em seu feed no Instagram, a artista compartilhou um vídeo do réptil na porta de casa e brincou com personagem da nova novela das nove.

"Ontem chegando da festa da novela Pantanal, encontramos o velho do rio no quintal! Entramos por esse portão aí (no vídeo ela está do lado de dentro da casa) e 3 minutos minha cunhada (a voz surtada de medo do vídeo) encontrou ela ali", escreveu Thaila Ayala na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores ficara impressionados com a situação. "Eu simplesmente iria dormir no carro...", disse Shantal. "Que lindaaaaaaaa! Que sinal forte de sorte", destacou Sophie Charlotte. "Meu Deus enoooorme", reparou Maisa Silva. "Meu deus linda, porém que medo", revelou Fiorella Mattheis. "Ok. Eu deixaria a casa mobiliada pra ela e tchau", comentou uma internauta. "Deixa a Globo saber que tá trazendo item cenográfico pra casa kkkkkkkk", brincou outra.

Na estreia de 'Pantanal', Renato Góes se declara para Thaila Ayala

Renato Góes aproveitou para fazer uma homenagem para a esposa, Thaila Ayala, e agradecer pelo apoio que recebeu da atriz durante o trabalho em Pantanal. Ele compartilhou um clique antigo em que ela aparece grávida do primeiro filho do casal, o pequeno Francisco, de quase 4 meses, durante viagem ao Mato Grosso do Sul, acompanhando o marido nas gravações da produção da TV Globo. "Hoje é um dia especial. Estreia de um trabalho que começou lá em maio do ano passado. Foram 10 meses de muita dedicação ao trabalho mas também de muita devoção à família, à essa nova família que Deus me deu. A força de Thaila, por tudo que ela passou e passa durante a gravidez e puerpério, me inspirou, me encantou e me faz admirar cada dia mais a mulher que Deus me deu a oportunidade de chamar de esposa e companheira para a vida inteira! Te amo, amo a nossa vida e espero conseguir ser um pouco do pai que eu luto para ser!", se derreteu.

Confira o vídeo do animal no quintal da casa de Thaila Ayala e Renato Góes: