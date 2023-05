Terceira temporada de 'Mistura Paulista' estreia na programação da Globo

Mariana Nunes celebra o retorno da 3ª temporada de ‘Mistura Paulista’, que estreia neste sábado, 20, na Globo

Se você ama desbravar novos lugares e não dispensa experimentar deliciosas receitas, então se prepare que a terceira temporada do programa Mistura Paulista, está de volta na grade de programação da Globo!

Com a apresentação de Mariana Aldano, e do repórter Filipe Gonçalves, os novos episódios da atração estreiam no próximo sábado, 20, logo após o 'Jornal Hoje', e prometem surpreender e divertir o público de casa através de passeios por diversos cantinhos inusitados da cidade de São Paulo.

De cara nova, o programa ainda conta com grande novidade: Mariana, que, ao longo de 10 anos, trabalhou viajando o mundo como correspondente para Globonews e outras emissoras – na Ásia e Europa, está à frente da exibição e afirma que para ela é uma conquista poder retornar e desbravar os cantinhos de sua terra natal.

“Para mim, vai ser como uma volta pra casa. Porque visito a minha cidade, que é São Bernardo do Campo. É muito legal trazer para o programa alguns lugares que conheço desde criança, com o coração mesmo. Porque, por mais que você saia da cidade onde nasceu, ela será sempre a sua casa. Tem a sensação de lar, dá uma paz”, relata Mariana.

Por outro lado, Filipe, que nasceu em Bragança Paulista, e nunca viajou para fora do país, conta que a cada episódio apresentado se sente como se estivesse redescobrindo a cidade com olhar diferente.

“Eu já tinha ido à Represa do Guarapiranga, por exemplo, mas era para falar sobre desmatamento às margens dela, de loteamento irregular, da poluição, de esgoto irregular. E foi muito bacana voltar lá com esse olhar de lazer. O local tem clima de litoral muito gostoso, com bares, espaços onde as pessoas também pegavam um sol”, adianta ele, ao dar spoiler sobre a próxima matéria.

No primeiro episódio, o programa irá explorar o município de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, e o bairro do Tatuapé. Em Guarulhos, Filipe passeia de pedalinho no Lago dos Patos e visita o Beco do Robin, uma versão local inspirada no famoso Beco do Batman.

Já no Tatuapé, Mariana vai apresentar a maior piscina pública do Brasil e o maior complexo de kart indoor do estado, onde ela é desafiada a enfrentar uma reta de quase 200 metros, além de muitas outras aventuras, que prometem prender a atenção dos telespectadores do início ao fim.

