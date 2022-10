Tati Quebra Barraco comemora estreia em Travessia e celebra ‘novo ciclo’ na carreira

Tati Quebra Barraco contou no programa Encontro sobre oportunidade de participar como atriz da novela

CARAS Digital Publicado em 19/10/2022, às 12h33

A Rede Globo exibiu na noite desta terça-feira, 18, o capítulo em que a cantora de funk Tati Quebra Barraco (43) apareceu em sua estreia na atuação. A cena causou tanta repercussão que seu nome acabou se tornando um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e ganhou destaque no programa Encontro, transmitido na manhã deste dia 19.

Além de reexibir o momento em que Tati surge na novela de Glória Perez (74), a repórter Tati Machado revelou que a funkeira havia enviado um vídeo exclusivo para o programa apresentado por Patrícia Poeta (46).

A cantora iniciou comentando o convite recebido: “Bom dia, gente! Eu tô passando aqui para poder falar dessa novela maravilhosa e que está fazendo muito sucesso, que é ‘Travessia’. Eu recebi um convite maravilhoso para participar e já sou muito grata desde já”, iniciou.

Logo em seguida, a funkeira contou que estava muito contente por tudo o que vem acontecendo em sua vida, se empolgou com os novos rumos que sua carreira está ganhando: “Foi uma experiência única e que me deixou muito feliz. É um sentimento muito grande mesmo, algo que não cabe dentro do peito. É um novo ciclo pra mim, tudo exatamente no tempo de Deus”.

Por fim, a cantora destacou alguns nomes importantes da direção da novela: “Eu quero aproveitar esse espaço para agradecer mais uma vez a Glória Perez, o Mauro Mendonça Filho e todos os envolvidos nesta produção”, ela concluiu.

Motivo da repercussão

Assim que a cena foi ao ar, diversos internautas não perderam a oportunidade de comentar a estreia da cantora e dividiram opiniões na web. Isso porque, enquanto algumas pessoas gostaram da novidade, outras foram além e criticaram o papel destinado à funkeira: “Como sempre, colocando negro como detenta, empregada doméstica ou bandida. Quando não é isso, são personagens tendo atitudes racistas”, disse uma internauta.