Tati Machado rompe o silêncio sobre suposta rixa com Eliana: “Coisas pessoais”

Após rumores de rivalidade, Tati Machado rompe o silêncio e esclarece como é a sua relação com Eliana nos bastidores da Globo

Após rumores de uma suposta rixa, Tati Machado rompeu o silêncio e esclareceu sua relação com Eliana nos bastidores. Com os boatos de que as duas não estavam se dando bem, a mais nova apresentadora fez questão de desmentir as especulações e afirmou que já se tornou amiga e troca 'coisas pessoais' com sua colega de bancada do ‘Saia Justa’, no GNT, da Globo.

Em entrevista ao UOL, Tati afastou as especulações e declarou que tem muita admiração por Eliana: "Ela é uma referência, né? Cresci assistindo Eliana. Acho uma mulher forte e resiliente. Já passou por muita coisa e tem uma carreira brilhante, muito bonita mesmo. Eu sou amiga dela. Está sendo um prazer conhecer a Eliana”, ela celebrou.

Na sequência, a mais nova campeã do ‘Dança dos Famosos’ contou como tem sido a experiência nos bastidores: “Por trás das câmeras ela é ainda mais interessante. “Sinto que a Eliana já chegou com todo o dever de casa feito, sabe? Ela já me conhecia, sabia quem eu era. Ela me disse: ‘Já te acompanho e sei quem você é.’”, disse.

"Está sendo muito legal essa troca. Nós trocamos coisas pessoais. Falei da minha mãe pra ela, e ela falou da dela. Famosos sobre os tempos de infância. Está sendo bonito construir essa amizade nova na minha vida”, Tati colocou um ponto final nos rumores, que começaram após surgirem notícias de que ela teria "perdido" um programa para Eliana.

Vale lembrar que além de Tati Machado e Eliana, o ‘Saia Justa’ também contará com outras duas apresentadoras já conhecidas pelo público, Rita Batista e Bela Gil. Aliás, as mais novas comandantes da atração estão demonstrando muita sintonia e até compartilharam alguns cliques de um jantar que curtiram juntas recentemente.

Além de se prepararem para a nova atração, elas também estão estreitando os laços e buscando se aproximar cada vez mais: “Já deu match, Brasil!”, Rita legendou a publicação e aproveitou para reforçar a data de estreia do programa. “Saia justa, nova temporada, 7 de Agosto, 22:30h no GNT”, a apresentadora celebrou ao lado das novas colegas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rita Batista (@ritabatista)

Tati Machado reflete sobre vitória na Dança dos Famosos:

Tati Machado tem vivido uma ótima fase profissional. A jornalista está presente nos programas Mais Você e Encontro, e além de ganhar espaço com destaque no Saia Justa, recentemente a apresentadora se consagrou como a campeã do quadro Dança dos Famosos, no Domingão Com Huck. Em entrevista a Marie Claire, Tati refletiu sobre sua vitória.

“Já me dei vários beliscões para saber se estou sonhando, mas realmente é verdade tudo que está acontecendo. Faz dois anos que me mudei para São Paulo e essa mudança foi desafiadora, porque eu sou muito bairrista, muito carioca. E sabemos o quanto é difícil quando mudamos de estado", disse a apresentadora, que falou sobre as transformações em sua vida.