Tati Machado explica sua ausência no programa Encontro

Tati Machado não apareceu no Encontro desta segunda-feira, deixou os fãs preocupados e surgiu para tranquilizar todo mundo e explicar sua ausência

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 17h55

A repórter Tati Machado é a queridinha dos telespectadores com suas participações nos programas Encontro e É De Casa para falar sobre a novela Pantanal, da Globo. Porém, nesta segunda-feira, 27, ela não apareceu na edição do programa Encontro e recebeu várias mensagens dos fãs preocupados. Assim, no final da tarde, ela surgiu nas redes sociais para explicar sua ausência.

Tati contou que não participou do programa por causa de uma decisão de roteiro mesmo, já que o programa tinha outras atrações e não conseguiram encaixar o quadro dela. “Eu estou recebendo várias mensagens perguntando: 'Tati, cadê você no Encontro?', 'Onde você foi parar?', 'Aconteceu alguma coisa?'. Não aconteceu nada, gente! O Encontro está na última semana com a Fátima. Então, por isso, ele está lotado! Lotado de surpresas maravilhosas para ela. Inclusive, tem uma melhor do que a outra nesta semana. Por conta disso, acaba que eu tenho que ficar de fora, senão não dá tempo para caber tudo. O programa tem 1 hora, às vezes 50 minutos. Tem muita coisa para celebrar nesses 10 anos do Encontro, nesses 10 anos com Fátima. Às vezes eu não vou conseguir estar lá todos os dias, mas vou estar lá sempre que der para comentar sobre Pantanal com vocês, continuem ligados na novela e no Encontro pra gente celebrar essa perfeição que é a Fátima Bernardes”, disse ela.

Tati Machado vai continuar no Encontro e no É De Casa após as mudanças

Então, Tati Machado já aproveitou para também explicar que vai continuar no programa Encontro depois da saída de Fátima Bernardes e a chegada de Patricia Poeta e Manoel Soares. “Fiquem tranquilos porque eu vou continuar no Encontro, agora com a Patricia e o Manoel. O programa vai ser em São Paulo, então a minha participação vai ser um pouquinho diferente, mas eu vou estar sempre aparecendo por lá também, junto com eles, presencialmente. Vai ser muito legal porque eu já conheço os dois, já trabalho com os dois, então estou muito animada e ansiosa”, revelou.

Assim, ela também falou do programa É De Casa após a troca de apresentadores a partir de 9 de julho – que é quando Maria Beltrão, Rita Batista, Talitha Morete e Thiago Oliveira vão assumir o programa. “E ansiosa também com o É de Casa, porque eu continuo por lá mesmo depois que os novos apresentadores entrarem a partir do dia 9. Estou ansiosa para as novas conversas que vou lá dentro do programa e conhecer as personalidades de cada um. Estou muito feliz com as mudanças todas, eu vou sentir muita saudade da Fátima e estou feliz porque ela está feliz e é isso que importa”, afirmou.