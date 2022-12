Tati Machado exibe foto chorando e diz: 'Teve muito choro no off'

Tati Machado reflete sobre as mudanças em sua vida em 2022 e mostra fotos com os olhos cheios de lágrimas

A repórter Tati Machado, que trabalha no programa Encontro com Patricia Poeta, da Globo, compartilhou uma mensagem para refletir sobre o ano de 2022. Neste sábado, 31, ela falou sobre o que viveu nos últimos meses e as mudanças que aconteceram em sua vida recentemente. A comunicadora contou que nem tudo foi alegre, mas que se esforçou para ver o lado bom.

Tanto que Tati mostrou fotos chorando dentro do carro para ilustrar este momento. "“você é sempre tão alegre!” Procuro ter uma vida leve, prefiro mais sorrir do que chorar… Sempre foi desse jeitinho. Mas 2022 foi um ano de APRENDER Aprender a viver sem quem já se foi, sem a família por perto, sem os amigos. Aprender a mudar, a mudar de estado também…Aprender que nem sempre vai ser tudo do jeito que imaginamos ou planejamos. Mas pra que isso acontecesse teve muito choro no off… Aprender com a insegurança é mais difícil. Mas ter resiliência faz o processo ficar menos doloroso", disse ela.

E completou: "Termino o ano REALIZADA! Felizona mesmo! 2022 foi incrível pra mim! Realizei sonhos, tô construindo outros tantos e tô muito alegre, aquela alegria que vocês que me acompanham sabe que faz parte de mim. Estou pronta pra 2023 e mais pronta ainda pra continuar aprendendo. Bora? Feliz Ano Novo".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por tati machado (@tati)

Tati Machado fala sobre autoestima

Em entrevista na Revista CARAS, Tati Machado contou que é uma mulher muito bem resolvida. “Já li muitos comentários gordofóbicos sobre meu corpo, uma verdadeira perda de tempo porque, enquanto estão falando, estou buscando me amar cada dia mais”, ensina ela. “Demorei a ver beleza no meu corpo, nas minhas curvas. Quando alguém me elogiava, por exemplo, ou dizia que se sentia inspirada por mim, eu pensava: ‘gente, essa pessoa está vendo uma beleza que nem eu enxergo. Alguma coisa está errada’.Até que entendi: para amar o que eu via no espelho, precisava antes amar quem eu sou. Resgatei isso com força total”, completou.