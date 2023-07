Tati Machado deixa Patrícia Poeta em 'saia justa' com pergunta indiscreta

Que voz é essa? Tati Machado pega detalhe em vídeo de viagem de Patrícia Poeta e faz pergunta indiscreta ao vivo

A apresentadora Tati Machado arrancou risadas dos telespectadores do programa Encontro, da Globo, nesta quinta-feira, 27, ao deixar a apresentadora Patrícia Poeta em uma saia justa ao vivo! Tudo aconteceu quando Tati pegou um detalhe de um vídeo da viagem de férias de Patrícia em julho e fez uma pergunta indiscreta.

Na atração, Patrícia Poeta exibiu vídeos de sua viagem para o Oriente Médio. Em um dos vídeos, ela respondeu a pergunta de uma voz masculina que não foi identificada. Ao voltar para o estúdio, Tati Machado rapidamente quis saber de quem era a voz de homem.

“Eu tenho perguntas. Você viu que ela falou: 'realmente, apaixonante!'. E, na sequência, vai lá nos desejos e tem uma voz. Que voz é essa?”, disse ela. Patrícia ficou surpresa com a pergunta e cantou a música 'Você não vale nada', do Calcinha Preta, e respondeu: “Era o guia! Meu amigo lá”.

O assunto continuou e a convidada Fabiana Karla brincou sobre o assunto: “Se o mar estava morto, Patricia estava vivíssima”. Entre risadas, Tati repetiu o seu pedido: “Você está me devendo essa resposta, viu Pat”. Por fim, Poeta confirmou que não era um affair. “Era o guia, amiga. Podia ser outra pessoa, mas era o guia... Quando for, eu te conto. Fica tranquila!”, declarou.

Patrícia Poeta usa vestido brilhante em tapete vermelho

A apresentadora Patricia Poeta marcou presença no leilão beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, em São Paulo. Para a ocasião, ela escolheu um look estiloso. A estrela surgiu com um vestido longo prateado, com pedrarias e decote poderoso. O look justo destacou as curvas impecáveis dela, que ainda completou o visual com joias prateadas.

No tapete vermelho, Poeta ainda posou ao lado do apresentador Celso Portiolli, que estava com um terno preto bem alinhado.

Fotos: Leo Franco/ Agnews