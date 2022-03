Tatá Werneck se transforma em 'Juma Marruá' com montagem nas redes sociais: "Fui sondada"

A humorista brincou com a estreia de 'Pantanal' nas redes sociais e se transformou na mocinha Juma Marruá

CARAS Digital Publicado em 29/03/2022, às 13h05

Na última segunda-feira, 28, a humorista Tatá Werneck (38) usou as redes sociais para celebrar a estreia de Pantanal e brincou ao compartilhar uma montagem.

Em seu perfil no Instagram, Tatá publicou uma montagem como Juma Marruá, a mocinha de Pantanal, vivida por Alanis Guillen (23) na nova versão da novela.

Com a foto, Tatá escreveu: "Amores, não é segredo pra ninguém que eu fui sondada pra fazer a Juma, mas eu já tinha me comprometido com o The Masked Singer. São escolhas, mas dizem que a Alanis Guillen tá maravilhosa", brincou.

O comentário bem-humorado de Tatá foi bem recebido pelos internautas, que deixaram suas risadas no post da humorista.

Tatá Werneck se transforma em 'Juma Marruá' com montagem nas redes sociais: