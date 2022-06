Tata Werneck responde comentário de Sonia Abrão sobre sua ida ao 'Domingão'

Tata Werneck fica encantada com comentário de Sonia Abrão sobre sua participação no 'Domingão' e diz que lembrou de sua avó

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 20h03

A apresentadora Tata Werneck (38) surpreendeu ao responder um post da apresentadora Sonia Abrão (58) nas redes sociais. Nesta semana, a comunicadora veterana falou sobre a participação da humorista no programa Domingão com Huck, da Globo, e fez vários elogios para a performance dela como jurada da Dança dos Famosos. Assim, Tata ficou muito feliz e disse que lembrou de sua avó ao ver Sonia Abrão falando dela.

No post, Sonia Abrão disse: "…Que Tatá Werneck foi a melhor atração no júri da Dança dos Famosos. Tem uma capacidade inesgotável de fazer piadas de tudo, sempre espirituosa e imprevisível. A gente riu com gosto!!! …que a declaração de amor de Rafa Vitti para Tatá Werneck foi o momento ternura do Domingão do Huck. E mostrou que bom humor pega, porque o ator também fez rir ao se declarar para Cauã Reymond! Fechou!".

Por sua vez, Tata respondeu: "Sônia, querida! Me fez feliz sua mensagem. Denguinho nessas horas ia me ligar: 'você viu que a Sônia falou de você?' Muito obrigada". Ao ver o recado dela, Sonia comentou: "Oi, Tatá! Você arrasa sempre! Sou só aplausos pra você! E Denguinho vai sempre morar no meu coração".

Vale lembrar que a avó de Tata Werneck faleceu neste ano.

Post de Sonia Abrão com comentário sobre Tata Werneck: