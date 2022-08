Tatá Werneck faz linda despedida para Claudia Jimenez: ''Referência para qualquer pessoa que sonhe em trabalhar com humor''

Com saudade!

Tatá Werneck, que trabalhou com Claudia Jimenez, fez questão de homenagear a amiga ao se despedir dela

Tatá Werneck (39) ficou muito emociona ao receber a notícia da morte da atriz e humorista, Claudia Jimenez (1958-2022), de quem era amiga pessoal.

Para se despedir da grande amiga, Tata lembrou uma série de fotos que fez com Claudia, onde elas apareciam nos bastidores de alguns projetos e também em alguns encontros fora dos sets.

Na legenda, Tata fez questão de homenagear um dos grandes nomes do humor brasileiro: "Querida amiga, Comediante referência para qualquer pessoa que sonhe em trabalhar com humor. Você é genial. E quando fizemos novela juntas nós tornamos amigas. Você virou uma confidente. Me dava colo. Conselhos."

"E mostrava seu talento todos os dias. Me apaixonei por você. Viramos sobrinha e tia. Te amo. Grande devota de Santa Terezinha. Mais uma coisa que você me ensinou. Eu te amo demais Claudinha. Obrigada . Um beijo imenso na Stella e em toda sua família", finalizou ela.

Confira a linda homenagem que Tata Werneck fez para se despedir de Claudia Jimenez:

Claudia Jimenez morre no Rio de Janeiro, aos 63 anos

Claudia Jimenez, morreu na manhã deste sábado, 20, aos 63 anos, no Rio de Janeiro. A atriz estava internada em um hospital na zona sul da cidade, mas a causa de sua morte ainda não foi divulgada.

