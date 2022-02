TV / Que encontro!

Tata Werneck fala sobre Gil do Vigor após participação no 'Lady Night': ''Estou apaixonada''

Apresentadora do 'Lady Night', Tata Werneck comentou sobre a energia de Gil do Vigor e falou sobre ausência do marido, Rafa Vitti

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 10h53

Humorista Tata Werneck elogia o ex-BBB Gil do Vigor - Juliana Coutinho/Rede Globo/Divulgação