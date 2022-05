Tata Werneck fala de Rafael Vitti na TV: 'Meu grande amor'

Tata Werneck encanta com declaração de amor para o marido, Rafael Vitti, no Domingão com Huck

CARAS Digital Publicado em 29/05/2022, às 20h05

A apresentadora Tata Werneck revelou todo o seu amor por Rafael Vitti em uma participação no Domingão com Huck, da Globo. Jurada da Dança dos Famosos, ela ouviu um depoimento do marido e também falou sobre a relação dele.

Em seu depoimento, Rafael Vitti falou sobre o amor deles. “Eu fui convidado para falar um pouco para você, já que você quase não me vê, já que quase não estamos juntos, e já que você quase não sabe o quanto eu te amo e o quanto você é importante na minha vida e na vida da nossa filha, o quanto você é o pilar da nossa família. Te amo e parabéns por tudo que você merece tudo e muito mais”, afirmou ele.

Por sua vez, Tata elogiou Rafael como marido e como pai. “O Rafa é o meu grande amor. Eu já falei algumas vezes que eu lutei muito para não me apaixonar por ele porque eu não gostava de homens mais novos... E, na pandemia, a gente ficou convivendo diariamente. Em um momento a gente falou: 'some da minha frente'. Brincadeira! E depois a gente falou: 'a gente realmente se ama muito'. Porque a gente passou por muitas dificuldades, a gente é muito parceiro. A gente se respeita muito. O Rafa é um pai muito maravilhoso porque ele é aquele pai que em nenhum momento pensa em ajudar, ele é um pai que estuda, que vai lá e faz e sabe que não faz mais do que a obrigação. E a Clara é muito apaixonada por ele. Eu fico muito feliz em saber que eu escolhi para a Clara o maior pai do mundo, porque ele é muito maravilhoso. E de quebra, abdômen, não sei o quê... (risos). Eu te amo, meu amor”, contou ela.

Assista ao vídeo do depoimento de Rafael Vitti: