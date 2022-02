Tata Werneck compartilha selfie em família e encanta a web: ''Que riqueza''

A apresentadora Tata Werneck publicou uma foto fofíssima com Rafa Vitti e Clara Maria

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 14h56

Tata Werneck (38) derreteu o coração dos seus seguidores nesta segunda-feira, 14, ao publicar uma selfie em família para comemorar o Valentine's Day.

No feed do Instagram, a jurada do The Masked Singer Brasil posou ao lado do marido, Rafa Vitti (26), e da filha do casal, Claria Maria (2), e comentou sobre o Dia dos Namorados americano.

"Esses dias americanos que celebram o amor nada mais são do que datas fruto do capitalismo para gastarmos dinheiro. Visto isso, meu amor @rafaavitti eu quero uma calça", brincou ela na legenda.

Na imagem, o trio posa coladinho curtindo uma tarde ensolarada com um banho de piscina.

"Família mais linda do Brasil", disparou uma fã; "Não dá com esse trio, perfeitos", disse outra; "Tá pra NASCER uma família mais linda que essa", declarou mais uma.

CONFIRA A SELFIE DE TATA WERNECK COM A FAMÍLIA