Taróloga faz previsão sobre o futuro de Patricia Poeta no 'Encontro'

De férias da TV, Patricia Poeta está longe da TV e volta na próxima semana. Porém, taróloga faz previsão sobre o futuro dela na telinha

A apresentadora Patricia Poeta está longe da TV há poucos dias para curtir suas duas semanas de férias do programa Encontro, da Globo. Nesse meio tempo, a atração passou por uma grande mudança com a demissão de Manoel Soares, que dividia o palco com a morena. Agora, uma taróloga fez uma previsão para o futuro dela no programa de TV.

De acordo com o site Contigo!, a taróloga Lu Bernardi abriu as cartas para ver o que o futuro diz sobre Patricia Poeta no Encontro. "Patrícia Poeta pode até continuar um pouco mais de tempo apresentando o Encontro, porém logo terá mudanças no programa", disse ela, e completou: "Segundo o jogo de Tarot, ela continuará contratada da Globo, mas irão remanejá-la para um outro projeto. Vejo algo novo surgindo nos caminhos de Patrícia Poeta, e digo mais, ela deve agarrar qualquer oportunidade que aparecer para ela".

Então, ela falou sobre o futuro do programa Encontro. "Já o programa ‘Encontro’ irá continuar na grade das manhãs da Globo, e provavelmente será apresentado por duas pessoas, com grande chance de ser Tati Machado e Valéria Almeida. Patricia Poeta pode até voltar ao comando do programa, mas não ficará muito tempo", afirmou.

Patricia Poeta fala de sua paixão por Fernando de Noronha

Em uma entrevista na Revista CARAS, Patricia Poeta falou sobre a sua paixão por Fernando de Noronha. Ela contou que adora passar as férias na região. “Noronha é um lugar mágico, com paisagens lindas e uma energia incrível. Saio da ilha revigorada, feliz, mais leve e pronta para encarar os nossos desafios diários”, disse ela.

Então, ela contou como é o seu roteiro em Noronha. “Minha primeira parada é a Praia da Conceição, aos pés do Morro do Pico. Sempre vou lá bater um papo com Iemanjá e agradecer. Também curto muito a Praia da Cacimba do Padre e todo o visual do Mirante do Boldró. O que não faltam são praias lindas e paisagens maravilhosas! A praia do Sancho, então, é uma das mais lindas e incríveis do mundo. Eu também não perco por nada o Festival do Zé Maria. Sempre vou. Lá é muito alto-astral e uma forma de reencontrar os amigos também”, comentou.