Talitha Morete pede desculpas após polêmica no É De Casa

Talitha Morete foi acusada de ter um gesto de racismo estrutural e se pronunciou sobre o caso: 'Errei e não há nada a ser dito para justificar'

CARAS Digital Publicado em 14/06/2022, às 16h21

A apresentadora Talitha Morete viu o seu nome envolvido em uma polêmica nas redes sociais após a exibição do programa É De Casa do último sábado, 12, na Globo. Isso porque ela foi acusada pelos internautas de ter cometido um gesto de racismo estrutural com uma convidada da atração e foi criticada nas redes sociais.

O caso aconteceu quando a convidada Silene ensinou uma cocada na atração. Quando o doce ficou pronto, Talitha Morete disse para Silene, que era a única mulher negra em cena, servir os apresentadores e convidados. Ao notar a situação, o apresentador Manoel Soares tirou o prato de doces das mãos de Silene e ele mesmo ofereceu as cocadas para os outros convidados da atração. O momento viralizou na internet e gerou uma discussão sobre o comportamento da apresentadora.

Assim, nesta terça-feira, 14, Morete escreveu um recado nas redes sociais para se desculpar. “Antes de vir aqui, a primeira coisa que fiz foi falar com a dona Silene e pedir desculpas para ela. Eu também preciso me desculpar com todas as pessoas, com o meu público, pela minha fala. Errei e não há nada a ser dito para justificar ou minimizar esse erro, a não ser me desculpar. Desde sábado eu tenho refletido sobre o ocorrido. Eu tenho refletido sobre o ocorrido. Eu tenho refletido sobre o lugar que ocupei nesse contexto”, disse ela.

E completou: “Como ser humano, como comunicadora, quero transformar esse episódio em aprendizado e num compromisso de vigília antirracista constante. É isso o que posso e devo fazer. Aproveito para agradecer ao meu colega Manoel Soares pela sensibilidade e o cuidado com a dona Silene. É muito importante quando estamos num gripo diverso que comprova como o mundo pode ser melhor quando inclui a todos. Muito obrigada”.

Confira o post de Talitha Morete: