Taís Araújo parabeniza Aracy Balabanian com linda homenagem: ''Hoje é aniversário da Dinda!''

Taís Araújo celebrou o aniversário de Aracy Balabanian com linda homenagem em suas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 15h58

Nesta terça-feira, 22, Aracy Balabanian está completando 82 anos de vida e com isso vem recebendo inúmeras felicitações de amigos e familiares.

Entre eles está Taís Araújo (43), que usou suas redes sociais para homenagear a atriz, publicando um lindo clique dela, toda sorridente, ao lado de inúmeras flores.



Na legenda, ela se derreteu pela amiga que chama de 'dinda': "Hoje é aniversário da Dinda! A dona do abraço mais amoroso, do colo que mais acalenta e das palavras que mais me colocam no eixo. E eu desejo a ela saúde, saúde, saúde e saúde! E desejo também que hoje, depois de dois anos eu possa abraçá-la e sentir seu cheiro que deixa a minha alma mais calma. Te amo, Aracy!"



Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post, também parabenizando Aracy: "Felicidades!", disse um. "Parabéns Rainha!", falou outro. "Viva essa atriz gigante!", escreveu um terceiro.

Confira a linda homenagem que Taís Araújo fez para Aracy Balabanian: