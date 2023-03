Taís Araújo deixa corpão marcado ao surgir caracterizada de mulher gato

A atriz Taís Araújo mostrou os detalhes da produção para o programa 'The Masked Singer'

A esposa de Lázaro Ramos (44), Taís Araújo (44) deixou os fãs chocados ao mostrar a produção de milhões para brilhar no palco do programa The Masked Singer. Neste domingo, 26, a atriz e jurada, causou espanto na web ao mostrar o antes e depois de sua transformação.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, Taís apostou em uma superprodução para o programa: macacão envernizado justíssimo e as orelhas de gato, para representar a personagem e heroína, a mulher gato.

Na web os detalhes da produção chamaram atenção: "E quando você menos esperar…", escreveu ela na legenda da postagem.

E claro, amigos e fãs rasgaram elogios para a atriz: "Ela é muito gata", escreveu Ivete Sangalo, seguida por Gio Ewbank: "Perfeita", comentou. "Mas gente...", comentou Fernanda Rodrigues.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE TAÍS ARAÚJO:

Taís Araújo deixa passar identidade de colega no 'The Masked Singer'

Taís Araújo deixou passar a identidade de um colega bem próximo no The Masked Singer Brasil. Durante o programa, a jurada ficou desacreditada ao ver quem estava por trás da fantasia, Milho de Milhões.

Ao tirarem a cabeça da roupa, o ator Marcelo Serrado foi descoberto, ele e Taís Araújo atuaram na última novela das sete, Cara e Coragem. Na rodada final, o Milho de Milhões foi o escolhido após os jurados salvarem Os Suculentos e o Dinossauro, que também perderam suas batalhas.