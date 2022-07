Taís Araújo, Adriana Esteves e Débora Falabella posam juntas em fotos especiais: "Amadas"

Atrizes Taís Araújo, Adriana Esteves e Débora Falabella se encontraram e registraram o momento com fotos especiais

CARAS Digital Publicado em 06/07/2022, às 08h42

Na última terça-feira, 5, as amigas e atrizes Taís Araújo (43), Adriana Esteves (52) e Débora Falabella (43) se encontraram e registraram o encontro com fotos especiais.

Em seu perfil no Instagram, Taís Araújo compartilhou duas fotos com as amigas em um restaurante, e aproveitou o espaço para se declarar. Na legenda do post, Taís escreveu: "Tanto amor que não cabe nessas fotos", declarou.

E nos comentários da publicação, fãs e amigos do trio usaram os comentários para falar sobre esse encontro: "Talentosas", comentou um, seguidor por Regina Casé (68) que escreveu: "Ah...", cercado de corações.

A atriz Débora Fallabela também registrou o momento em seu perfil no Instagram e escreveu: "Amigas amadas", na legenda da publicação especial.

Confira as fotos de Taís Araújo, Adriana Esteves e Débora Falabella: