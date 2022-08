Tainá Müller surge ao lado de Alanis Guillen, a Juma de 'Pantanal', em foto

Protagonista de 'Bom Dia, Verônica', Tainá Müller compartilha foto ao lado de Alanis Guillen e surpreende seguidores

Redação Publicado em 07/08/2022, às 09h12

Tainá Müller (40), que interpreta Verônica na série Bom Dia, Verônica, aproveitou o último sábado, 6, para compartilhar uma foto belíssima ao lado de Alanis Guillen (24). As duas posaram juntinhas em uma selfie especial.

Em seu perfil no Instagram, Tainá surgiu coladinha a Alanis, que está brilhando no papel de Juma, protagonista de Pantanal.

Na legenda da publicação, Tainá Müller aproveitou o espaço para brincar, relembrando uma das frases famosas de Juma na novela: "Bom dia, quérimbora", escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos da dupla aproveitaram o espaço para celebrar o encontro de milhões das duas: "Amo as duas", escreveu um. "Muita lindeza em uma foto só", disse outro. "Araaa que foto linda", brincou o terceiro.

Veja a foto de Alanis Guillen e Tainá Muller:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tainá Müller (@tainamuller)

Tainá Müller surge com Klara Castanho nos bastidores da 2ª temporada de 'Bom Dia, Verônica'

Ainda no último sábado, 6, a atriz Tainá Muller publicou um registro nas redes sociais, ao lado das colegas de trabalho da trama, Klara Castanho (21) e Liza Deldala, atriz que interpreta Carol. Em seu perfil no Instagram, a protagonista da produção policial exaltou o talento das jovens. A produção também traz Reynaldo Gianecchini (49) no elenco principal.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!