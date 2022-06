Tainá Müller relembra encontro com Jackie Chan e surpreende a web

Em clima de TBT, Tainá Müller resgata registro ao lado de Jackie Chan

CARAS Digital Publicado em 23/06/2022, às 13h06

Postar TBT de quinta-feira não é uma competição, mas, se fosse, Tainá Müller (40) teria ganhado neste dia 23.

Para contemplar seu clima de nostalgia, a atriz decidiu relembrar seu encontro com ninguém menos que Jackie Chan (68)!

Em seu Instagram, ela publicou um registro evidentemente antigo no qual apareceu sorridente ao lado do ator de Hong Kong.

Como legenda do post, a musa ainda tirou uma onda com seu filho, Martin (6): "TBT que o Tintin pira: tio Jackie Chan do Ninjago”, brincou.

É claro que a postagem surpreendeu todo mundo. “Irado”, afirmou Leandro D’Lucca (38), marido de Cleo (39), nos comentários. “Caraca”, disse seu cunhado, Gentil Nascimento. “Rolê aleatório detectado”, riu Felipe Andreoli (42).

Os fãs de Tainá também ficaram de cara com a foto. “Por isso que a Verônica luta bem”, “como assim?!”, “que inveja!”, “berro”, “chocada”, que demais!”, “essa foi do baú” e “que surto foi esse?”, falaram alguns.

Confira o TBT de Tainá Müller ao lado de Jackie Chan: