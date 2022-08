Tainá Müller comemora sucesso na estreia da segunda temporada de 'Bom Dia, Verônica'

Atriz Tainá Müller, que dá vida à protagonista de 'Bom Dia, Verônica', celebra primeiro lugar da série no Top 10 da Netflix

A nova temporada da série Bom Dia, Verônica chegou com tudo no catálogo da Netflix na quarta-feira, 03, e já é sucesso entre o público!

A trama, baseada no livro homônimo de Raphael Montes e Ilana Casoy e que traz Tainá Müller (40) como protagonista, conquistou o topo do ranking no Top 10 da plataforma de streaming após a estreia.

Em seu perfil no Instagram, a artista fez questão de agradecer ao público pela repercussão da segunda parte da produção, que conta com Reynaldo Gianecchini (49) e Klara Castanho (21) no elenco principal.

"Bom dia, Veronicxs! Acordamos hoje em primeiro lugar no top 10 da @netflixbrasil. Gratidão imensa a todes que estão assistindo, comentando e postando a série. Recebendo aqui todo esse amor", escreveu Tainá ao legendar a postagem.

Momentos antes, Tainá fez outro post sobre a chegada da nova temporada: "Não é fácil estar morta. Mas é massa ouvir tudo o que vocês têm achando de #BomDiaVeronica Me contem aqui, quem já maratonou?".

Na nova temporada, a série trata sobre mulheres abusadas sexualmente e vendidas para o exterior, com Gianecchini na pele de uma espécie de líder religioso que convence as fiéis que tem o poder da cura e usa disso para abusá-las. A esposa de Matias (Reynaldo Gianeccchini), Gisele (Camila Márdila), é uma das vítimas e a filha adolescente, Ângela, papel de Klara Castanho, também. Vale destacar a atuação da jovem na produção, que recentemente revelou ter engravidado de um abusador e entregado a criança para adoção.

Tainá Müller fez questão de agradecer pelo papel na série Bom Dia, Verônica, e à equipe da produção no dia da estreia da nova temporada. "Amanhã estreia a segunda temporada de #BDV e eu lembrei dessa foto que, por sincronicidade absoluta do roteirista do universo, estava no chão de uma das locações da série. A @diasdeester registrou a imagem que resume muito esse trabalho pra mim. Uma personagem que me desafia e que me tira o chão. Me chama pra lugares inéditos. Me exaure e me nutre na mesma medida. Aceito. Me ofereço. Me entrego. E organizo a minha ao redor dela. Muita gratidão a quem me acompanha nessa jornada e possibilita esse trabalho. A toda equipe e elenco maravilhoso. E quem é ela? Talvez só uma mina braba que está na verdade como todas nós, em busca da própria identidade em um mundo não construído para nós. Na virtude da entrega… eu, espiral sem fim. Espero que gostem do que a gente aprontou", disse ela.

