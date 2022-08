Tainá Müller comemora o sucesso da segunda temporada de Bom Dia, Verônica

A série Bom Dia, Verônica entrou para as mais assistidas da Netflix e Tainá Müller usou as redes sociais para celebrar o sucesso

CARAS Digital Publicado em 09/08/2022, às 17h20

Nesta terça-feira, 9, Tainá Müller (40) comemorou o sucesso da segunda temporada da série Bom Dia, Verônica, na Netflix. A atriz compartilhou um texto agradeceu a todos que fizeram e ainda fazem parte dessa conquista.

A produção entrou em primeiro lugar no TOP 10 séries da Netflix tanto no Brasil quanto em outros países, e claro que a protagonista fez questão de dividir a sua felicidade.

"Gente, quanta alegria nessa primeira semana de lançamento de #BomDiaVeronica. Estreamos já em primeiro lugar na Netflix e seguimos no Top 10. Entramos também no Top 10 de vários países do mundo. Fomos trending topics várias vezes ao longo da semana e por onde eu vou todo mundo comentando da série. É muita satisfação, depois de trabalharmos duro e com tanto amor, ter essa resposta. Avante, Verô", disse.

Após agradecer toda a equipe da trama, Tainá falou sobre o foco principal da série. "E, por fim, meu coração explode de felicidade a cada mensagem de vocês, público. Tudo pra vocês, sempre. E que essa série ajude a soprar ventos de mudança na nossa sociedade", concluiu ela.

A nova temporada da série trata sobre mulheres abusadas sexualmente e vendidas para o exterior, com Reynaldo Gianecchini (Matias) na pele de uma espécie de líder religioso que convence as fiéis que tem o poder da cura e usa disso para abusá-las. A esposa de Matias, Gisele (Camila Márdila), é uma das vítimas e a filha adolescente, Ângela, papel de Klara Castanho, também.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tainá Müller (@tainamuller)

KLARA CASTANHO FALA SOBRE O SUCESSO DE BOM DIA, VERÔNICA

A atriz Klara Castanho (21) está celebrando o sucesso após a estreia da 2ª temporada de Bom Dia, Verônica, nos catálogos da Netflix! Nas redes sociais, a artista publicou um registros inéditos ao lado dos colegas de trabalho da trama, Liza Deldala, Reynaldo Gianecchini, Camila Márdila, Tainá Müller e o cineasta José Henrique Fonseca.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!