Tadeu Schmidt se diverte ao montar guarda-roupa do BBB 24: "Vem aí!"

Em preparo para comandar o BBB 24 mais uma vez, Tadeu Schmidt se diverte ao montar o guarda-roupa do reality show da Globo; confira!

A 24° edição do Big Brother Brasil, reality show da Globo, está chegando! E em preparativos para o início de uma nova temporada, o apresentador Tadeu Schmidt apareceu em suas redes sociais nesta terça-feira, 5, para mostrar uma atividade divertida nos bastidores da produção.

Em seu perfil oficial do Instagram, o ex-jornalista do Fantástico surgiu com estilistas da emissora enquanto tirava algumas medidas de seu corpo. Tadeu apareceu com uma fita métrica em diversas partes e ainda brincou com a situação ao fazer caretas para a câmera.

Na legenda da publicação, ele ainda decidiu falar sobre as fotos, que exibiram seus brações definidos: "Vocês acham que minhas medidas mudaram muito? Pra que lado?", disse. Em seguida, o apresentador ainda explicou o motivo de estar fazendo essa prova de roupas. "Bom, já temos os tamanhos das roupas. Vamos montar o guarda-roupa do BBB24! Se tiverem alguma sugestão, podem mandar…"

Nos comentários, seus seguidores comemoraram a chegada de mais uma edição do programa. "Eita como vem aí!!!", disse sua filha, Valentina Schmidt."A última é a melhor", opinou fã. "Todos os modelos ficam lindos em você", disse outro. "Roupas que mostrem o bração. Obrigado!", respondeu um internauta sobre o pedido de sugestões.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)

