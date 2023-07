Tadeu Schmidt promete reviravoltas e comenta sobre novo grupo no BBB 24

Em participação no podcast Flow, Tadeu Schmidt compartilhou novidades no BBB 24 e promete reviravoltas para participantes

Nesta segunda-feira, 10, o apresentador Tadeu Schmidt prometeu reviravoltas para participantes da 24ª edição do Big Brother Brasil. Ele também aproveitou a ocasião para adiantar algumas novidades no novo ano do reality show.

Em entrevista ao podcast Flow, o Tadeu alertou sobre mudanças no BBB, que a cada ano recebe novidades em seu formato. "O mais importante é saber que a coisa não pode ser do mesmo jeito pra sempre. Tem sempre que dar uma mexida", disse o apresentador.

O comunicador aproveitou para elogiar Boninho e Rodrigo Dourado, diretores da versão brasileira do Big Brother. "Quantas vezes a gente está, ali, pensando numa coisa e o Dourado fala algo que eu fico 'caraca, de onde ele tirou essa solução, cara?'. O cara tá pensando em soluções o tempo inteiro e são todas brilhantes", exaltou Tadeu.

"Puxadinho" e mais novidades

Recentemente, Boninho revelou novidades antecipadas para a próxima edição do BBB. O novo ano do reality contará com terceiro grupo de participantes, batizado de 'Puxadinho'. Contudo, ele não revelou mais detalhes sobre a nova dinâmica, deixando as especulações ao público.

E Tadeu Schmidt não perdeu tempo para comentar a novidade e promete que as reviravoltas estão apenas começando aos futuros participantes. "Vem mais coisa por aí. Vem mais sacudida por aí", comentou o apresentador.

Tadeu Schmidt surpreende ao expor fantasia da esposa

O apresentador Tadeu Schmidt costuma ser bastante discreto quando o assunto é sua vida pessoal, mas na último dia 11 de junho, ele pegou a web de surpresa ao revelar mais detalhes de sua intimidade com a esposa, Ana Cristina Schmidt.Durante sua participação no Podcast ‘Flow’, o jornalista confessou um fetiche inusitado da amada.

O assunto surgiu quando um dos apresentadores do podcast perguntou se Tadeu costumava jogar videogame. O jornalista não apenas afirmou, como também, revelou que sua esposa tem uma fantasia em vê-lo jogar: "A minha mulher adora o Mario Bros” ele trouxe o assunto à tona ao citar um jogo específico.

“A gente jogou muito Mario Bros quando as meninas eram pequenas, inclusive eu zerei o Mario diante das meninas lá em casa, foi uma coisa de louco, e a minha mulher ficava excitadíssima quando eu jogava Mario, ela me achava um tesão jogando Mário”, o apresentador revelou a fantasia inusitada.

Tadeu ainda contou que isso se tornou um código entre o casal: “Quando eu fazia uma jogada no controle, ela ficava assim 'ai mozão, que lindo, que lindo, ai ai ai'. Tanto que quando a gente queria fazer uma coisa mais safadinha a gente falava 'vamos jogar Mario'”, finalizou o comandante do ‘Big Brother Brasil’. O apresentador do podcast ficou surpreso com a revelação: "Inesperada essa, cara", disse.

Parece que o videogame é um dos segredos do sucesso da união de Tadeu e Ana, que estão juntos há 25 anos, e tem duas filhas como fruto da relação, Valentina e Laura.