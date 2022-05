Tadeu Schmidt não segura às lágrimas ao revisitar o seu passado no Caldeirão

O apresentador Tadeu Schmidt se emocionou muito ao participar do 'Visitando o Passado' no Caldeirão

08/05/2022

Neste domingo, 8, Tadeu Schmidt (47) foi um dos convidados do programa Caldeirão com Huck!

E claro que a presença do apresentador merecia um momento mais do que especial. O comandante do BBB 22 foi escolhido para participar do quadro Visitando o Passado.

Antes mesmo do anúncio de Luciano Huck (50), o jornalista já estava emocionado com as homenagens que recebeu.

Tadeu não segurou às lágrimas ao pisar na reconstituição do quarto de um de seus melhores amigos de infância, Cristiano. "Ele é o cara mais querido, eu gostava de falar só pelo jeito dele de conversar. Nós éramos muito colados. Essa convivência era boa demais, de sair de casa, se divertir e não ter hora para voltar", disse ele.

Nas redes sociais, os fãs do apresentador não deixaram de comentar o episódio: "Meu coração não aguenta! Tadeu merece todas as homenagens", "Quem fez nosso bebê chorar?", "Tadeu é perfeitinho demais", elogiaram.

Eu tô chorando e não é pouco não 🥺🥺🥺



A gente que te dar um abraço apertado, @tadeuschmidt. 🧡 #Domingãopic.twitter.com/9UHoZtMT8v — TV Globo 📺 (@tvglobo) May 8, 2022