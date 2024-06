Tadeu Schmidt ganha salário milionário na Globo. Saiba o valor!

Apresentando o Big Brother Brasil desde 2022, Tadeu Schmidt ganha salário milionário na TV Globo; saiba quanto ele ganha na emissora!

Desde que assumiu a liderança do Big Brother Brasil, o apresentador Tadeu Schmidt passou a ter um dos salários mais prestigiados da Globo. Segundo a Veja, o comandante do reality show ganha um salário milionário, acima de outros veteranos como Serginho Groisman e Pedro Bial, que também já esteve a frente do BBB.

Conforme o veículo, o salário de Tadeu pode chegar ao valor de R$ 2 milhões por mês. Isso é um aumento significativo de seu pagamento de R$ 120 mil enquanto ele ainda participava do Fantástico. Segundo o site Coluna Financeira, esse valor vem de ganhos adicionais de publicidades no BBB.

Enquanto isso, Pedro Bial, que atualmente comanda seu próprio programa no GNT, o Conversa com Bial, recebe o salário de R$ 800 mil. Já Serginho Groisman, que está no comando do Alta Horas desde 2000, recebe em torno de R$ 1 milhão.

Tadeu Schmidt retorna ao esporte da Globo após três anos

Desde o último dia 2, Tadeu Schmidt faz parte de um novo projeto esportivo na Globo! O apresentador conduzirá um quadro no Esporte Espetacular que apresenta histórias de aspirantes a atletas olímpicos. Em janeiro, ele continuará à frente do BBB 25.

Acompanhado da ex-jogadora de vôlei Fernanda Garay, o apresentador promete narrar os perrengues vividos por brasileiros que sonham em serem atletas mundiais. O novo quadro de Schmidt fará parte da cobertura da emissora dos Jogos Olímpicos de Paris, que terão início em julho deste ano.

Vale lembrar que Tadeu Schmidt ganhou grande notoriedade na faixa esportiva como apresentador do Fantástico, quando ele tinha a companhia dos famosos cavalinhos que torciam para os times de futebol. Ele deixou sua posição em 2021, assumindo a apresentação do Big Brother Brasil logo no ano seguinte.