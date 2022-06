Tadeu Schmidt encontra Douglas Silva nos Estúdios Globo: ''Cara tão querido''

O apresentador Tadeu Schmidt rasgou elogios ao mostrar que Douglas Silva foi o primeiro BBB 22 que ele encontrou após o programa

Nesta quinta-feira, 30, rolou um reencontro do BBB22! Tadeu Schmidt (47) mostrou que encontrou com Douglas Silva nos corredores do Estúdio Globo.

No perfil do Instagram, o apresentador da edição dividiu uma foto com o ator e revelou que ele é o primeiro ex-BBB que ele encontrou após o programa.

"Meu Degêeeeeeeeeee!!!! Primeiro ex-bbb22 que eu encontro depois que saí de férias, depois de passado o furacão de emoções do programa. E olha o tamanho dos sorrisos!!!", disse Tadeu.

O comandante da atração ainda comentou que está animado para encontrar os antigos confinados. "Acho que vai ser sempre assim… A cada encontro, virão lembranças, voltarão emoções, porque os laços que nós estabelecemos naquela casa foram muito fortes. Que alegriaaaaa!!!", completou.

Por fim, Tadeu contou que DG está com muitas novidades por aí. "Ainda mais ouvindo notícias tão legais desse cara tão querido! Sucesso, DG!!!!", concluiu.

