Tadeu Mello comenta fim inesperado do programa “Turma do Didi”: “Impactante”

O ator Tadeu Mello contou em entrevista sobre o momento em que foi anunciado que o programa “Turma do Didi” havia chegado ao fim

CARAS Digital Publicado em 16/10/2022, às 13h13

No último sábado, 15, Tadeu Mello relembrou em entrevista o fim do programa “Turma do Didi” em que atuava ao lado de Renato Aragão.

O ator comentou no podcast Fora de Jogo que por mais que boatos sobre o fim do programa já circulassem, foi nas gravações de um especial de fim de ano que a notícia caiu como uma bomba: “Quando a gente estava gravando o último episódio, naquele momento de confraternização, todo mundo de branco... Gravamos tudo e faltava somente aquele momento final, e o Renato convidou a gente para ir no camarim dele e falou que o programa realmente não iria voltar mais. Foi uma coisa desesperadora, impactante”.

Tadeu ainda se lembrou da reação de Edson Gomes, intérprete de Jacaré, quando soube da notícia. “O Jacaré se trancou no banheiro e só se escutava os gritos dele chorando. Porque ele tinha acabado de descobrir que ia ser pai. Então tudo veio na cabeça dele, de responsabilidade”, contou.

O artista ainda falou sobre o apoio de Renato Aragão com a equipe do programa: “Foi o próprio Renato que deu a notícia para a gente. E a gente viu o Renato muito para baixo. A Lílian Aragão que deu muito apoio moral. E a gente via o Renato muito triste e derrubado”.

Confira aqui o podcast Fora de Jogo com Tadeu Mello!

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!