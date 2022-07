Substituto de Datena fala sobre o estado de saúde do apresentador após internação

Substituto de Datena no Brasil Urgente, Lucas Martins conta sobre a recuperação do veterano após teste positivo para Covid-19

O apresentador José Luiz Datena está afastado da TV após ser internado com Covid-19. Ele anunciou a internação no último final de semana ao compartilhar um recado nas redes sociais. Então, nesta segunda-feira, o substituto dele, Lucas Martins, contou sobre o estado de saúde do veterano no programa Brasil Urgente, da Band.

“Você que acompanha o Brasil Urgente deve estar olhando pra televisão e falando: 'poxa! Lucas Martins numa segunda-feira?'. Não está acostumado, né? Datenão positivou para a Covid. É mais ou menos aquela história: é baita de um tempo na pandemia. Quem escapou ileso até agora? É que nem na guerra, as bombas caindo e os caras vão desviando”, disse ele.

E completou: “Dessa vez foi a vez do Datenão. Ele está bem, ele está legal. Está com pouquinha voz. Na sexta-feira ele já estava com a voz não muito legal. Está com os melhores médicos. Está em acompanhamento médico. Quem dera se todos os brasileiros tivessem esse acompanhamento como Datena disse numa postagem... Ele está descansando e cuidando da saúde. Logo logo está de volta aqui no comando do Brasil Urgente”.

Datena fala sobre o teste positivo para Covid-19

No último final de semana, Datena contou que foi internado em São Paulo para tratar a Covid-19.

“Internado ontem, diagnosticado hoje com Covid-19 no Sírio Libanês. Melhor hospital do Brasil, melhores médicos; entre eles meus irmãos Kalil e Davi. Pena que o povo brasileiro não tem acesso a esse tipo de saúde”, disse ele.

Logo depois, Datena conscientizou os internautas sobre a importância da prevenção da Covid-19. “Mas quero aqui dar meu depoimento pessoal: mesmo com as quatro doses de vacina e usando máscara sempre, não escapei da doença. Não brinque com isso! Use máscara e tome vacina. Gostaria também de agradecer a todos enfermeiros e enfermeiras pelo carinho e atenção”, aconselhou.