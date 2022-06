Stranger Things: Vilão retorna ainda mais forte no trailer final da 4ª temporada

Os últimos 2 episódios da 4ª temporada de Stranger Things (Netflix) ganharam o seu primeiro trailer completo, revelando um tom de batalha e dificuldades, nesta terça-feira, 21.

No vídeo, Vecna retorna, ainda mais forte, e promete estar pronto para um confronto final contra Eleven (Millie Bobby Brown).

Já em outra cena, a heroína aparece pronta para deter o vilão antes que ele consiga penetrar a mente de novas vítimas e fazer de Hawkings um grande portal para o Mundo Invertido.

O primeiro volume da 4ª temporada de Stranger Things, composto por sete episódios, foi lançado em maio pela Netflix. A temporada completa contará com nove episódios de durações estendidas que somarão um total de quase 13 horas de conteúdo inédito da franquia.

LET’S DO THIS.

st4 vol 2. july 1. only on Netflix. pic.twitter.com/18lq9wxTbp