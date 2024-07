Sophie Charlotte abre álbum de fotos nos bastidores de 'Renascer'

Eliana em 'Renascer', a atriz Sophie Charlotte mostrou fotos inéditas durante as gravações da novela: 'Aventura sem fim'

A atriz Sophie Charlotte usou as redes sociais na quarta-feira, 10, para dividir com os seguidores novos registros nos bastidores do remake de 'Renascer', da Globo. Intérprete de Eliana na novela, a artista aproveitou a ocasião para falar um pouco sobre sua personagem marcante na trama.

Em seu Instagram oficial, Sophie publicou o trecho de uma cena onde aparece segurando um cacau em mãos. Nas fotos seguintes, a atriz aparece em um momento descontraído ao lado dos colegas de elenco Theresa Fonseca e Vladimir Brichta.

Sophie Charlotte também compartilhou um clique inédito andando a cavalo. "'Coronel(a?) do Cacau'… Eliana é 'do apronte!' Que personagem maravilhosa! Uma aventura sem fim nesse trabalho que me dá tanta alegria. Complexa, abusada e humana. Uma mulher errante e sobrevivente", escreveu a atriz na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos fãs e telespectadores de 'Renascer' elogiaram a atuação da famosa na nova versão da novela, adaptada por Bruno Luperi. "A maneira como você conduziu o desenvolvimento da personagem até aqui foi poderosa. Muito bom acompanhar esse processo pelas telas", disse um internauta. "Você é simplesmente a melhor personagem dessa novela. Seu trabalho é lindo. Eu amo Eliana!", declarou outro.

Amigas famosas da artista também deixaram mensagens carinhosas no post. "Cheia de nuances. Bravo, Sophie!", parabenizou a atriz Letícia Sabatella. "E tá gata, hein?", falou a atriz e produtora Maria Ribeiro. "Mas é um escândalo essa mulher", comentou a atriz Mariana Molina, cunhada de Sophie Charlotte.

Confira a publicação:

Sophie Charlotte e Xamã trocam beijos em evento

O romance entre Sophie Charlotte e Xamã é real! Em meio a rumores de um possível affair, os atores de 'Renascer', da Globo, foram vistos aos beijos na madrugada de sábado, 6, durante um evento no Rio de Janeiro.

Recentemente, a artista, premiada como melhor atriz, chegou acompanhada do cantor no Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), realizado em São Paulo. Na ocasião, além de conversarem bastante na plateia, Xamã comemorou o momento em que Sophie subiu ao palco para receber o troféu.

Vale lembrar que Sophie Charlotte e Xamã são par romântico no remake de 'Renascer'. Os famosos teriam engatado um affair fora das telinhas após o fim do casamento da atriz com o ator Daniel de Oliveira, em abril deste ano. Solteira desde o divórcio, ela nunca assumiu publicamente nenhuma relação; confira os registros do casal!