Sonia Abrão veste preto em protesto contra demissão de Manoel Soares: "Indignada"

Sonia Abrão veste preto em protesto contra a decisão polêmica da Globo; veja

A apresentadora Sonia Abrão abriu o programa A Tarde é Sua exibido nesta sexta-feira (30) com indignação. Ela vestiu preto em protesto contra a notícia da demissão de Manoel Soares da Globo. Logo no início do programa, ela desabafou.

"Muito triste tudo isso, estou indignada, revoltada e vou protestar. Pra mim, se pudesse escolher, seria Encontro com Manoel Soares e não com outra pessoa", disse ela citando indiretamente Patrícia Poeta, que segue no comando da atração.

Ela seguiu criticando a decisão da emissora. "Ele cativou o público e foi muito mais importante do que com a apresentadora titular. Mas, a situação, já se sabia, ia dar nesse tipo de coisa. Só que a emissora enganou a gente e o próprio Manoel", detonou ela.

A saída de Manoel Soares foi anunciada nesta tarde. Em nota oficial, a Globo emitiu um comunicado sobre as mudanças nos programas Encontro e Papo de Segunda após a saída do artista. "O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta’ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda’ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira. Como a apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na segunda-feira, até a sua volta o programa das manhãs da TV Globo será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte do time da atração. No dia 17 de julho, Patrícia Poeta retomará a apresentação do ‘Encontro’, que, depois de um ano no ar com o formato atual, trará novidades. Já o programa ‘Papo de Segunda’ do GNT passará a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro", informou a emissora.

🚨TV: Sônia Abrão usa roupa preta em protesto à demissão de Manoel Soares da Globo: “Quem tinha que sair era a Patrícia Poeta. Eu tô aqui indignada, revoltada, vou protestar mesmo”.



pic.twitter.com/kR9G7FkB01 — CHOQUEI (@choquei) June 30, 2023

Manoel Soares se pronuncia

O apresentador Manoel Soares rompeu o silêncio após a Globo anunciar o fim do contrato com ele. Ele deixou a emissora nesta sexta-feira, 30, e apareceu nas redes sociais para tranquilizar os fãs sobre como está se sentindo com a notícia.

“Hoje eu encerro um capítulo da minha história profissional. Eu estou saindo da TV Globo, uma casa que me permitiu chegar a milhares de lares brasileiros, a contar muitas histórias, durante a pandemia fazer reportagens que ajudaram muitas pessoas. Obviamente, todo ciclo muitas vezes se encerrar e é o caso agora. Está tudo bem, eu não estou triste, não estou triste, em hipótese nenhuma. Pelo contrário, eu tenho muitos amigos na TV e amigos que eu vou levar para a vida inteira. E isso não é o fim de nada, só o início de outro ciclo. A gente sabe que esse Brasil é grande, nós temos muitas histórias para contar, muitos projetos bacanas para fazer e eu quero vocês junto com a gente. Eu venho aqui na rede social dividir tudo com vocês e não tinha porque não dividir isso. Agora eu vou ficar com as crianças, ficar agarradinho com eles por um tempo. Estava precisando disso também”, disse ele.