Sonia Abrão toma susto com estalo dentro do estúdio, que pegou fogo

Enquanto apresentava ‘A Tarde É Sua’, Sonia Abrão toma susto e não percebe que na verdade, havia algo pegando fogo

CARAS Digital Publicado em 10/11/2022, às 20h03

Durante o programa “A Tarde É Sua” desta quinta-feira, 10, a apresentadora Sonia Abrão e seus colegas de trabalho tomaram um baita susto! Enquanto davam as notícias e fofocas do dia, os jornalistas ouviram um estalo dentro do estúdio e até chegaram a brincar que alguém tinha levado um “traque”, conhecido como estalinho.

Enquanto conversavam de “A Fazenda 14”, especificamente de Ruivinha de Marte, os jornalistas ouviram o estalo quando Vladimir Alves parou de falar. “Vocês ficam trazendo esses traques aqui pro estúdio...", disse Vlad, sendo completado por Sonia: "Explodiu", brincou ela, sem perceber a real situação.

Rapidamente, Thiago Rocha levantou e disse: "Não, gente, tem que ir rápido ali. É sério, tem que ir rápido ali, socorro", pediu o colunista. "Tá pegando fogo", alertou a apresentadora do programa da tarde. Então, a situação foi controlada pelos bombeiros do estúdio, e o vespertino voltou à programação normal.

Elias Abrão, irmão de Sonia e diretor do programa, falou para o NaTelinha o que realmente aconteceu. Uma lâmpada de dentro do estúdio estourou e acabou pegando fogo, mas como eles possuem bombeiros preparados dentro do estúdio, tudo foi resolvido.

Sonia Abrão reage após separação dos amigos dos quais foi madrinha de casamento: 'Levei um choque'

Em um post no seu perfil oficial do Instagram, Sonia Abrão reagiu à notícia da separação de Léo Áquilla e Chico Campadello, relembrando que foi padrinho no casamento deles e mostrou as fotos da época.

"ACABOU! Levei um choque hoje com a separação de LÉO ÁQUILLA e CHICO CAMPADELLO, depois de oito anos desse casamento em que eu e @geraldoluistv fomos padrinhos! Foi uma linda história de amor, que comoveu o Brasil inteiro, vivida intensamente! Valeu a pena! E é isso que importa! Que os corações fiquem leves e a dor, mesmo profunda, seja breve! Amo vocês!", disse ela.