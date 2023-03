Sonia Abrão se revolta com postura de Fred após volta ao BBB23: "Muito pesado"

Sonia Abrão se revolta e diz que médico está sendo "tóxico" e "preconceituoso"

A apresentadora Sonia Abrão detonou o médico Fred Nicácio nesta sexta-feira (24) após sua postura nas primeiras horas em seu retorno ao BBB23. Ela acusou o brother de adotar uma postura tóxica.

"Eu não gosto do que eu tô vendo lá dentro, do que ele tá tentando armar. Acho pesado, muito pesado. Não é Asim que se combatem os preconceitos", declarou ela durante o A Tarde é Sua.

Para ela, o participante está sendo preconceituoso. "Eu acho que o Fred confunde as coisas. Ele é vítima de preconceito? Foi, mas não se combate com mais preconceito. Ele vem com essa carga e aí o caminho é torto. Acho que a coisa pode ser mais eficiente com outro caminho."

Sonia Abrão ainda disse que o causa pela qual ele luta só será vencida com todos unidos. "Vamos lutar todo mundo junto contra essa coisa toda junto, mas é junto, não é como ele tá colocando. Ele tá um tom acima, precisa de terapia pra ajudar ele a encontrar um equilíbrio", aconselhou.

Ricardo também discordou

Ao voltar para a casa do BBB 23, Fred Nicácio fez várias revelações com análises para os brothers e acabou comentando com os participantes do Quarto Fundo do Mar sobre terem uma final com um "pódio preto", de pessoas pretas. Em conversa com Sarah Aline, Ricardo Alface revelou não concordar com a fala do médico e deu sua opinião.

"Ele falou uma coisa que eu não gostei, quando ele falou que só vai ter preto, vai ter que tirar os brancos. Não gostei disso. Porque, sinceridade, eu vejo todo mundo aqui como meus adversários, só vai ganhar um. Todo mundo aqui é participante do mesmo jeito. Independente da cor, se é branco, preto, amarelo... Pra mim é todo mundo igual, todo mundo jogando", explicou o biomédico a sua visão.

"Pra mim, são pessoas boas, são pessoas que têm suas falhas. E eu querer que fique só os pretos e saiam os brancos, isso é uma forma de exclusão também por conta da cor. Ele falar que quer ver três pretos na final, massa. Mas falar que quer tirar os brancos pra ficar só os pretos, eu não gostei", declarou o brother.