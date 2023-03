Sonia Abrão se revolta após brothers mexerem na mala de Dania no BBB23: "Vergonha"

Sonia Abrão se revolta após brothers mexeram nos pertences da sister; para ela, Globo "se fez de morta"

A apresentadora Sonia Abrão disse nesta quinta-feira, 16, que ficou perplexa com um momento que aconteceu no BBB23 na última noite. Para ela, o desrespeito com Dania Mendez começou com Fred e Marvvila, que mexeram na mala da sister.

Segundo a apresentadora, os dois deveriam ter levado uma bronca da produção após olharem sem permissão os objetos pessoais da mexicana.

"Vão se fingir de mortos igual vocês fizeram em relação às malas que o Fred e a Marvvila mexeram. Eu tive vergonha de ser brasileira naquela hora", disse ela.

Ela detonou os dois e disse que o comportamento de ambos foi inaceitável. "Essa mala tem dono, é invasão de propriedade privada. Foi vulgar, deprimente. Como é que você invade um quarto e vai olhar a mala de uma pessoa?", opinou ela que relacionou os dois casos de assédio que aconteceram durante a madrugada.

"O que a gente viu ontem foi uma total decepção. Isso vem da educação e sabe que esse tipo de coisa não se faz. Ninguém pode passar pano para esse tipo de situação", disse a apresentadora.

Equipe de Cara de Sapato se pronuncia após suposto assédio

A assessoria do lutador Cara de Sapato emitiu uma nota na tarde desta quinta-feira, 16, pedindo desculpas pelo comportamento do lutador na última festa do líder. O brother acabou se excedendo ao tentar ficar com a mexicana Dania Mendez e está sendo acusado pela web de cometer assédio. Na publicação a equipe lamentou o ocorrido e disse que o lutador terá que rever seus comportamentos quando deixar o reality.

Comemorou

Antônio ‘Cara de Sapato’ Jr celebra seus 33 anos nesta quinta-feira, 16, confinado na casa mais vigiada do Brasil. Para comemorar a data, o lutador mandou um recado para a família e vibrou com a festa da última noite no BBB 23. Mas fora do reality, o brother está sendo acusado pelo público de assediar a mexicana Dania Mendez (31).

Em seu vídeo diário, ele não comentou sobre suas atitudes na noitada: "Muito feliz aqui, comemorando meu aniversário dentro da casa do Big Brother. Ontem, foi incrível. Teve a festa do Guimê, que foi demais, eu pude cantar parabéns aqui com toda a galera.”, iniciou o relato falando sobre a celebração.