Sonia Abrão se confunde e acaba dizendo que Regina Casé morreu

Ops! Sonia Abrão trocou os nomes de Gloria Maria e Regina Casé ao falar da morte da apresentadora nesta quinta-feira, 2

A apresentadora Sonia Abrão cometeu uma gafe durante o seu programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, nesta quinta-feira, 2. Enquanto fazia a cobertura da morte da apresentadora Gloria Maria, ela se confundiu e acabou citando o nome de Regina Casé ao vivo .

“Agora há pouco a gente viu a nossa repórter, direto do Rio de Janeiro, em frente ao hospital Copa Star, de onde saiu o corpo da Regina Casé”, disse ela. O vídeo do momento repercutiu nas redes sociais.

Gloria Maria faleceu nesta quinta-feira, 2, após lutar contra o câncer. Ela fazia tratamento contra metástases no cérebro.

Antes disso, Sonia Abrão fez uma homenagem para Gloria Maria. Ela falou sobre a importância dela em sua carreira na TV. "Logo que a notícia veio a público, eu fiquei pensando o seguinte: A gente vive e convive com aquele velho ditado que ninguém é insubstituível, como se a gente fosse um simples engrenagem numa máquina. Num certo ponto, nessa área profissional, no trabalho, a gente acaba sendo isso mesmo, mas isso não é 100%. É inegável como existem pessoas que são absolutamente insubstituíveis e eu acho que a Glória Maria é um exemplo absolutamente concreto disso. Existem pessoas que são únicas mesmo. Deus criou e jogou a forma fora. Ela é bem esse tipo de pessoa, de profissional. Sempre foi um ser humano de primeira qualidade e que tem uma marca só dela", disse ela.

E completou: "Eu sei que muitas outras virão com competência, com talento e farão jus a confiança que depositarem nelas no trabalho, mas não terá uma outra Gloria Maria. Pelo menos essa é a minha opinião, até porque se você olhar ao redor, tem outras grandes profissionais, mas não tem outra Glória Maria. Foi uma notícia que pegou todo mundo desprevenido hoje, embora já se soubesse que o estado dela era bastante delicado. Inclusive, há dois meses, ela já sabia que não havia mais nada a ser feito, pois os remédios para o tratamento contra câncer, tanto de pulmão quanto o do cérebro, não estavam mais funcionando, algo muito parecido com o ocorrido com o Rei Pelé".