Sonia Abrão pede o fim do massacre contra Guimê e Sapato: "Já pagaram"

Sonia Abrão pede o fim do massacre contra os participantes do BBB23; para ela, punição foi exemplar

A apresentadora Sonia Abrão fez um pedido corajoso ao público nesta sexta-feira (17) no BBB23. Ela pediu que os telespectadores aceitem que a dívida com MC Guimê e Cara de Sapato está zerada após as eliminações que rolaram na última noite.

No A Tarde é Sua, ela defendeu que os dois já pagaram por seus erros. Agora, é vida que segue.

"A decisão foi certa, o BBB não decepcionou, a Globo não deixou de fazer o que precisava, mas acho que agora eles já pagaram pelo erro deles. Não vale querer destruir as pessoas ou a carreira das pessoas", pediu ela.

Segundo ela, os dois tem que usar a oportunidade como uma chance para repensar. "O que aconteceu não podia ser perdoado não define nem o Salto e nem o Guimê como pessoas, a gente sabe que eles são pessoas do bem, que são de família, tem valores, mas o que eles são? Machos equivocados, homens que acham que podem fazer o que quiserem com as mulheres", declarou.

Sonia Abrão acredita que os dois vão crescer muito após o episódio. "Daqui pra frente é vida que segue, porque com essa pancada eles vão melhorar", defendeu ela.

Mais críticas

Ontem, a apresentadora disse que ficou perplexa com um momento que aconteceu no BBB23 na última noite. Para ela, o desrespeito com Dania Mendez começou com Fred e Marvvila, que mexeram na mala da sister. Segundo a apresentadora, os dois deveriam ter levado uma bronca da produção após olharem sem permissão os objetos pessoais da mexicana.

Ela detonou os dois e disse que o comportamento de ambos foi inaceitável. "Essa mala tem dono, é invasão de propriedade privada. Foi vulgar, deprimente. Como é que você invade um quarto e vai olhar a mala de uma pessoa?", opinou ela que relacionou os dois casos de assédio que aconteceram durante a madrugada.