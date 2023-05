Sonia Abrão opina sobre último capítulo de 'Travessia' e elogia Jade Picon: "Não desperdiçou a chance"

A apresentadora Sonia Abrão elegeu sua cena preferida do último capítulo da novela 'Travessia', e elogiou alguns atores

Na noite deste sábado, 6, Sonia Abrão (59) decidiu opinar sobre o último capítulo da novela Travessia, da TV Globo. A apresentadora revelou qual foi a sua cena favorita e também aproveitou para elogiar Jade Picon (21), que recebeu bastante críticas por sua atuação no começo da trama.

"Eu acho/Travessia… que minha cena preferida do último capítulo foi o encontro virtual de Chiara com a mãe, Débora! Curta e impactante, com a exata fronteira entre o que é real e o que é artificial, quando Chiara tenta abraçar a mãe e sente o vazio, a ausência de quem era só imagem! A morte é mesmo imbatível e definitiva! A tecnologia consolou a personagem, revelou verdades, mas não ressuscitou ninguém! De vivo só amor, porque esse não tem fronteiras, o que Grazi Massafera e Jade Picon deixaram bem claro naquele breve momento! Mexeu com meu coração! Coisas de GLÓRIA PEREZ!", analisou.

A jornalista também falou sobre a evolução de Jade Picon como atriz. "Que Jade Picon amadureceu durante TRAVESSIA, do falso sotaque carioca dos primeiros capítulos às lágrimas das últimas cenas, houve todo um desenvolvimento! Deu pra botar fé de que possa virar uma atriz de verdade! Não desperdiçou a chance! E a autora venceu a aposta!", pontuou.

Ela também elogiou Cássia Kis (65), que interpretou Cidália. "Cássia Kis é um monstro como atriz! Apesar de sua turbulência emocional e dos problemas que causou nos bastidores da novela, arrasou em cena! Foi perfeita do começo ao fim! Como sempre!", disse a jornalista, também citando a autora da novela, Glória Perez (74).

"Que Glória Perez foi firme e forte ao comprar briga com a Globo e não cortar Cássia Kis da trama como a emissora queria, por conta de todos os problemas! Até eu já estava querendo que ela fosse tirada de cena, mas passada a tempestade, ficou provado que Glória tinha razão! A personagem era fundamental e a atriz brilhou! Viva Cidália! E palmas para as duas."

Por fim, Sonia elogiou o final da trama e também ressaltou a química entre o casal Helô e Stênio, vivido por Giovanna Antonelli (47) e Alexandre Nero (53), aproveitando para alfinetar o casal 'Brisoto', interpretado por Lucy Alves (37) e Romulo Estrela (39).

"A fase final de Travessia botou a trama nos eixos e valorizou ainda mais o elenco, exemplo de Chay Suede que encarou a virada de Ari e foi fundo de mocinho a vilão! Esbanjou talento! Que Helô e Stênio roubaram a novela como o grande casal romântico! Só a química gigante entre Giovanna Antonelli e Alexandre Nero para explicar essa dupla ter emplacado pela terceira vez!!! O casal 'Brisoto' que me desculpe, mas 'Stelô' não teve concorrente", completou.

Confira a publicação de Sonia Abrão sobre Travessia:

